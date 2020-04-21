Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило банку ВТБ долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «ВВВ-/А-3», а также подтвердило рейтинги VTB Capital PLC на уровне «ВВ+/В». Прогноз изменения рейтингов — «стабильный».

«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что в ближайшие 12—18 месяцев банк ВТБ сможет абсорбировать ожидаемое повышение расходов на формирование резервов, вызванное экономической рецессией в России вследствие пандемии COVID-19 и снижения мирового спроса на нефть, не допустив при этом существенного ухудшения характеристик кредитоспособности. Это обусловлено тем, что, по нашему мнению, диверсифицированный бизнес банка и его сильные рыночные позиции отчасти смягчат негативное влияние на показатели доходов банка. Кроме того, сильные показатели прибыльности в прошлые годы и применение рекомендаций Центрального банка Российской Федерации по сокращению либо отмене дивидендных выплат поддержат базу капитала банка в 2020—2021 годах. Наконец, мы по-прежнему считаем, что банк ВТБ является ОСГ (организацией, связанной с государством), характеризующейся очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от правительства в случае необходимости», — поясняется в сообщении агентства.

Из него следует, что аналитики ожидают сокращения операционного дохода банка (без учета резервов на потери по кредитам) по меньшей мере на 10% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом вследствие ожидаемой в России в этом году рецессии, что приведет к сокращению процентного и комиссионного дохода, особенно в сегменте предприятий малого и среднего бизнеса и розничном сегменте. Эксперты полагают, что снижение второстепенных расходов и пролонгация относительно дорогих клиентских депозитов, привлеченных в IV квартале 2018 года — I квартале 2019-го, по более низким ставкам будут лишь частично смягчать это давление. S&P также учитывает резкое увеличение стоимости риска в этом году на фоне ухудшения экономической ситуации. Согласно базовому сценарию агентства, ВТБ будет близок к безубыточности в 2020 году.

В анализе также учитываются ожидания ухудшения показателей капитализации ВТБ. «Наши допущения также включают ожидания того, что банк ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2019 или 2020 год, но начнет распределять прибыль начиная с 2021 года», — добавляют аналитики.

Они считают, что банк сможет восстановить показатели прибыльности после 2021 года, реализуя стратегию цифровой трансформации, а также восстанавливая целевые показатели рентабельности капитала на уровне около 15%. Это допущение учитывает ожидания того, что показатели экономического роста в России начнут восстанавливаться начиная с 2021 года.

«S&P Global Ratings осознает высокую степень неопределенности в отношении скорости распространения и срока достижения пиковых показателей коронавирусной инфекции. По оценкам органов власти некоторых стран, пик пандемии придется примерно на середину 2020 года, и мы оцениваем экономические и кредитные последствия пандемии, опираясь на это допущение», — уточняют аналитики.



«Стабильный» прогноз по рейтингам ВТБ и его дочерних организаций отражает мнение S&P о том, что в ближайшие 12—18 месяцев банк будет способен абсорбировать увеличение резервов на потери по кредитам, связанное с текущей рецессией в российской экономике, не допустив при этом существенного ухудшения характеристик кредитоспособности.