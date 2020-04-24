Уменьшение Банком России в пятницу ключевой ставки с 6% до 5,5% было ожидаемым, и ЦБ может и далее продолжить снижение ставки на следующих заседаниях совета директоров, при этом среднесрочный прогноз Центробанка относительно темпов роста банковского кредитования заставляет предположить, что по итогам 2020 года ситуация в банковском секторе резко ухудшится и потребует дополнительных мер, на этот раз направленных на его поддержку. Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», опубликованном на его странице в Facebook.

По мнению НКР, достаточно решительный переход Банка России к стимулирующей денежно-кредитной политике оправдан в ситуации, когда, по оценкам самого же регулятора, падение российского ВВП в 2020 году может составить от 4% до 6%. Согласно «кризисному» стресс-сценарию НКР, сокращение ВВП может оказаться еще более значительным — до 7%. Однако в случае двузначных показателей спада в США и Евросоюзе падение ВВП в России также превысит 10%. «В такой ситуации, на фоне резкого ослабления потребительской активности и фактической остановки деятельности некоторых отраслей из-за противоэпидемиологических мер, инфляционные риски отступают на второй план, и ЦБ вынужден заняться купированием кризиса и поддержанием кредитования экономики. Таким образом, мы считаем, что наиболее вероятным сценарием на сегодня является дальнейшее снижение ключевой ставки — до 5% уже этим летом», — пишут аналитики.

Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки до 4,5% годовых По словам Эльвиры Набиуллиной, потенциал снижения ставки в большей степени сработает, когда страна начнет выходить из ограничений и станут актуальными меры по стимулированию спроса.

«Тем не менее среднесрочный прогноз Банка России указывает, что требования банковской системы к экономике (все требования к нефинансовым и финансовым организациям и населению в рублях, валюте и драгоценных металлах, включая предоставленные кредиты, в том числе просроченную задолженность, просроченные проценты по кредитам, вложения кредитных организаций в долговые и долевые ценные бумаги и векселя, а также прочие формы участия в капитале и прочую дебиторскую задолженность) в 2020 году вырастут всего на 3—8% (с исключением валютной переоценки), причем практически весь рост придется на корпоративное кредитование и ценные бумаги. По прогнозу ЦБ, требования к организациям вырастут на 4—9%, тогда как динамика кредитования населения окажется в диапазоне от минус 2% до 2%, что означает беспрецедентное для современной банковской системы России падение потребительского кредитования в реальном выражении (с учетом инфляции)», — указывают в НКР, напоминая, что по итогам 2019 года требования банковской системы к населению выросли на 19%.

Агентство отмечает, что, во-первых, такой резкий провал в кредитовании населения означает существенное увеличение доли проблемных кредитов в розничном банковском портфеле. На фоне массовых реструктуризаций, ужесточения банками кредитной политики и ожидаемого значительного падения доходов населения выдача новых кредитов уже не поможет «размыть» быстрорастущую проблемную задолженность граждан. Во-вторых, нулевой рост потребительского кредитования означает, что банковский сектор утрачивает единственный высокомаржинальный источник операционного дохода, что вызовет резкое падение чистой процентной маржи в целом по банковской системе.



В свою очередь рост требований к организациям, вероятнее всего, будет носить антикризисный характер: значительная часть выданных кредитов и приобретенных ценных бумаг будет иметь сравнительно низкие процентные ставки, а проблемная задолженность в этом сегменте существенно вырастет. Необходимость создания значительных резервов под проблемную задолженность в сочетании с падением процентной маржи приведут к существенному убытку банковской системы, который может превысить первоначальный «кризисный» прогноз НКР в 800—900 млрд рублей по итогам 2020 года. «Столь заметное изменение ландшафта банковской системы, скорее всего, приведет к разработке дополнительных мер ее поддержки — от регуляторных послаблений до прямой докапитализации отдельных банков», — заключают в НКР.