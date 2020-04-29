Российские предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) смогут с 1 мая подать заявление на получение грантов на выплату зарплат. Гранты будут предоставляться в мае и июне, всего на программу предусмотрено 80 млрд рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве.
Он напомнил, что главное требование к предприятиям для получения грантов — максимальное сохранение рабочих мест (не менее 90%). Почти 6 тыс. предприятий уже получили беспроцентные кредиты на выплату зарплат, еще 22 тыс. обращений находятся на рассмотрении в банках, добавил министр.
«Одной из самых востребованных сегодня является программа по кредитованию бизнеса под 0% на цели выплаты заработной платы. На сегодняшний момент этими кредитами уже воспользовалось почти 6 тысяч предприятий, еще 22 тысячи обращений сейчас в работе у банков», — сказал Решетников и уточнил, что в программе участвует 31 банк.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что программа реализуется на высокой скорости.
Теперь, чтобы компания могла рассчитывать на поддержку, достаточно, чтобы хотя бы один код деятельности был указан в перечне ОКВЭД пострадавших отраслей. При этом для средних и крупных предприятий кредитование предоставляется по основному виду деятельности, отметил глава Минэкономразвития. «Программа [кредитования] привязана к видам деятельности, которые бизнес ведет. Для малых и микропредприятий внесены изменения. И теперь, если хотя бы один из видов деятельности в уставе предприятия указан из числа пострадавших, не только основной, но и любой, то предприятие может участвовать [в программах поддержки]», — пояснил министр.
Кроме того, он отметил, что ФНС реализована технология блокчейна, которая позволяет получать кредит на зарплату в любом банке, не только «зарплатном».