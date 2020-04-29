Российские предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) смогут с 1 мая подать заявление на получение грантов на выплату зарплат. Гранты будут предоставляться в мае и июне, всего на программу предусмотрено 80 млрд рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве.

Он напомнил, что главное требование к предприятиям для получения грантов — максимальное сохранение рабочих мест (не менее 90%). Почти 6 тыс. предприятий уже получили беспроцентные кредиты на выплату зарплат, еще 22 тыс. обращений находятся на рассмотрении в банках, добавил министр.

«Одной из самых востребованных сегодня является программа по кредитованию бизнеса под 0% на цели выплаты заработной платы. На сегодняшний момент этими кредитами уже воспользовалось почти 6 тысяч предприятий, еще 22 тысячи обращений сейчас в работе у банков», — сказал Решетников и уточнил, что в программе участвует 31 банк.

Правительство готово увеличивать объем программы «зарплатных» кредитов под 0% Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что программа реализуется на высокой скорости.

Теперь, чтобы компания могла рассчитывать на поддержку, достаточно, чтобы хотя бы один код деятельности был указан в перечне ОКВЭД пострадавших отраслей. При этом для средних и крупных предприятий кредитование предоставляется по основному виду деятельности, отметил глава Минэкономразвития. «Программа [кредитования] привязана к видам деятельности, которые бизнес ведет. Для малых и микропредприятий внесены изменения. И теперь, если хотя бы один из видов деятельности в уставе предприятия указан из числа пострадавших, не только основной, но и любой, то предприятие может участвовать [в программах поддержки]», — пояснил министр.

Кроме того, он отметил, что ФНС реализована технология блокчейна, которая позволяет получать кредит на зарплату в любом банке, не только «зарплатном».