Каждой пятой российской компании понадобится на восстановление более года, если ограничения будут сняты не позже середины июня, пишут «Известия» . В целом предприятиям понадобится на реабилитацию около двух лет, рассказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын. По оценкам ЦСР, 14% организаций наладят процессы на протяжении трех-четырех недель. Через три — шесть месяцев будет реабилитирована уже половина бизнеса. Спустя год восстановится примерно 80% компаний. Также ЦСР предполагает, что половине организаций придется снизить заработную плату, 45% ждет отток клиентов и столько же — повышение закупочных цен, 43% компаний будут вынуждены сокращать персонал.

По оценке вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрия Курочкина, 80% компаний не работают в нормальном режиме, хотя формально и продолжают функционировать. Поэтому, по его мнению, восстановления в прямом смысле слова не произойдет.

Неделя после праздников станет определяющей для бизнеса: все ждут информацию о сроках снятия ограничений, а также детали второго раунда господдержки, полагает Александр Синицын. На данный момент уровень неопределенности предпринимателей близок к пику: если их надежды не оправдаются — последует череда закрытий. Более 30% компаний подвержены риску банкротства. Около 60% организаций считают уже анонсированные меры господдержки недостаточными, считают в ЦСР.

Исследование: на восстановление бизнеса после пандемии понадобится более двух лет Исследование проводилось Центром стратегических разработок совместно с IFORS.

На данный момент ключевая задача правительства — поддержать бизнес на плаву до прояснения ситуации с развитием пандемии, полагает замруководителя ЦМАКП Дмитрий Белоусов. С его точки зрения, самые главные меры, по его мнению, отложены на конец карантина — ближе к лету с высокой долей вероятности правительство выделит деньги на стимулирование спроса и поддержку населения. Эксперт АКРА Дмитрий Куликов также полагает, что меры поддержки будут вводиться в зависимости от развития ситуации, поэтому возлагать надежды на массированную помощь в ближайшее время не стоит.

По итогам исследования ЦСР, падение ВВП в 2020 году ожидается на уровне 4,6—5,6% — в зависимости от сроков отмены ограничений (диапазон около 1,5 месяца). Количество безработных по итогам года может составить от 8,2 млн до 9,1 млн человек. Кроме этого, предполагается снижение реальных заработных плат на 11,5%.