Дефицит бюджета России в 2020 году может составить 5—6% ВВП. Такой базовый прогноз содержится в докладе о денежно-кредитной политике , опубликованном Банком России в среду.

В ЦБ напоминают, что российская экономика вошла в 2020 год с ускорением годового темпа роста, чему способствовали повышение реальных доходов на фоне замедлившейся инфляции и положительный бюджетный импульс, в том числе за счет активизации национальных проектов. Еще одним значимым фактором стала постепенная трансмиссия смягчения денежно-кредитной политики, проводившаяся Банком России с июня 2019 года. Эти тенденции в целом сохранились в январе — феврале 2020 года. Однако уже в марте значительно усилилось влияние последствий пандемии и на российские финансовые рынки, и на экономику.

По мнению регулятора, в текущих условиях динамика российской экономики в 2020 году будет в значительной мере повторять траекторию мировой экономики. После глубокого падения ВВП во II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне. Прогноз рассматривает ограничительные меры как временное снижение потенциала экономики, а также исходит из более низких, чем предполагалось ранее, темпов роста потенциала на горизонте прогноза.

Наиболее глубокое падение во II квартале и по году в целом приходится на экспорт. Падение потребления домашних хозяйств и инвестиционного спроса во II квартале будет иметь сопоставимый масштаб. При этом базовый прогноз исходит из более быстрого восстановления потребления во втором полугодии, в том числе за счет снижения нормы сбережений, в то время как инвестиции будут сдерживаться фактором неопределенности и финансовыми ограничениями компаний.

Потребление сектора государственного управления продолжит расти умеренным темпом как во II квартале, так и в последующие периоды. Это отражает стабилизирующий эффект бюджетного правила, которое позволяет не сокращать государственные расходы даже в условиях столь сильного падения цены нефти, и учитывает уже объявленные правительством меры по поддержке экономики.

«По оценкам Банка России, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом дефицит бюджета в 2020 году составит 5—6% ВВП, что будет важным фактором поддержки совокупного спроса. Данная оценка учитывает бюджетные меры, объявленные по состоянию на 23 апреля, и принимает во внимание перечисление в доходы бюджета части прибыли Банка России от продажи пакета акций Сбербанка в объеме 1,1 трлн рублей. На последующие годы прогноз исходит из параметров бюджетной политики, определяемых бюджетным правилом», — говорится в докладе.

Как уже сообщалось, Банк России прогнозирует уменьшение ВВП страны на 4—6% по итогам 2020 года с последующим ростом на 2,8—4,8% в 2021 году и на 1,5—3,5% в 2022-м. Таким образом, сезонно сглаженный ВВП восстановится к докризисному уровню в конце 2021 — начале 2022 года, заключает регулятор.



Также ЦБ ожидает, что из-за ускорения роста цен во II квартале и выхода из расчета годовой инфляции очень низких месячных значений второй половины 2019 года годовая инфляция ускорится до 3,8—4,8% в декабре 2020 года и будет снижаться только во II квартале 2021-го, когда из ее расчета выйдут высокие значения весны 2020 года. При этом прогноз предполагает, что текущий квартальный рост цен уже в III квартале 2020 года опустится ниже 4%. Прогнозируется стабилизация годовой инфляции вблизи 4% в 2021—2022 годах с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

