Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг НС Банка на уровне «B(RU)», изменив прогноз на «негативный».

Как поясняется в релизе АКРА , изменение прогноза по кредитному рейтингу НС Банка со «стабильного» на «негативный» обуславливается рисками ухудшения его позиции по капиталу и прибыли в следующие 12 месяцев ввиду возможного роста кредитных убытков.

В частности, АКРА отмечает значительную концентрацию кредитного и гарантийного портфелей банка на строительном сегменте, который может быть особенно уязвимым на фоне сложной операционной среды. Помимо этого, «негативный» прогноз учитывает исторически низкую стабильность бизнеса банка, характеризующегося труднопредсказуемыми показателями финансовой деятельности, и отражает опасения, что такая волатильность возможна в будущем. «На протяжении последних шести лет устойчивость банка сильно зависела от кредитных убытков, а также прочих доходов и расходов, связанных с инвестиционной активностью в секторе недвижимости», — пишут аналитики.

В контексте возросших экономических рисков, вызванных распространением коронавируса и падением нефтяных цен, повышенному риску обесценения, по мнению АКРА, подвержены кредиты, выданные строительной отрасли и сектору операций с недвижимостью. Продолжительное замедление деловой активности может привести к значительным задержкам в строительстве, а также ослабить спрос на объекты недвижимости. Кроме того, карантинные меры, направленные на борьбу с вирусом, будут продолжать сдерживать сегмент коммерческой недвижимости.

«Бизнес-модель банка предполагает значительный акцент на предоставлении кредитов и гарантий высокорисковому, на наш взгляд, строительному сектору. Наиболее рискованная часть кредитного портфеля (жилищное и инфраструктурное строительство) сопоставима с половиной основного капитала банка. Операции с недвижимостью и дорожное строительство составляют дополнительные 40% и 20% соответственно. Портфель выданных банком гарантий также преимущественно относится к строительному сегменту, а наиболее рискованная его часть составляет порядка 40% всех выданных гарантий и 100% от основного капитала. Помимо долгового финансирования банк также активно инвестирует в недвижимость, используя различные инструменты, в том числе ЗПИФН и договоры соинвестирования (примерно 15% совокупных активов банка). АКРА отмечает повышенные риски этой категории активов, на долю которых исторически приходилась значительная часть непредвиденных доходов и расходов», — говорится в релизе.



Хотя базовым сценарием АКРА предусмотрено сохранение норматива достаточности капитала банка Н1.2 выше 9% в следующие 12 месяцев (10,1% по состоянию на 1 марта 2020 года), негативный сценарий не исключает более низких значений с учетом возможной реализации вышеуказанных рисков в строительном сегменте. Риски ухудшения результатов стресс-теста АКРА по капиталу также обуславливают текущий «негативный» прогноз по кредитному рейтингу. При этом в релизе отмечается, что на данный момент в отсутствие экстраординарных прибылей или убытков банк способен выдержать прирост стоимости риска в рамках стресс-теста АКРА относительно базового сценария в диапазоне 300—400 базисных пунктов без нарушения норматива Н1.2 (в базовом сценарии этот показатель составляет около 50 б. п. в 2020 году).

