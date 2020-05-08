Центробанк будет реже проводить пресс-конференции, посвященные ситуации в экономике и мерам поддержки. Об этом сообщила на очередной такой пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Напомним, ЦБ в начале апреля объявил о запуске регулярных пресс-конференций в онлайн-формате по теме «Текущая ситуация и стабилизационные меры». Первая состоялась 3 апреля. Далее они проводились еженедельно, как и было анонсировано изначально.



«В последние недели изменения макроэкономической ситуации стали происходить не так быстро, и, сохраняя еженедельный выпуск «Финансового пульса» и «Мониторинга отраслевых финансовых потоков на данных платежной системы», мы при этом перейдем к более редкому проведению регулярных пресс-конференций. Следующая состоится через две недели, 22 мая», — сообщила сегодня Набиуллина.