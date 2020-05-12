Правительство планирует ежегодно утверждать план объема и список гражданской продукции, которую будут выпускать предприятия оборонно-промышленного (ОПК) в рамках программы диверсификации, пишет РБК . Такие поправки к закону «О промышленной политике» подготовил член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко.

Также предполагается помощь предприятиям ОПК по взаимодействию с банками для получения заемных средств и по получению субсидий на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, необходимых для «выпуска высокотехнологичной продукции». Средства на субсидирование предлагается предоставлять из федерального бюджета, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Проектом вводится в законодательство понятие «диверсификация производства организаций ОПК», которое пока не прописано. Законопроект определяет этот термин как «разработку и производство организациями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции, не связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства».

Ранее президент РФ Владимир Путин сделал акцент на том, что необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации. Речь идет о том, чтобы четко минимум на три года с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять. Куратором диверсификации в правительстве является вице-премьер Юрий Борисов.