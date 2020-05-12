Расходы россиян на товары и услуги за период с 4 по 10 мая сократились на 5,2% по сравнению с предшествующей неделей. Такую информацию своей лаборатории по анализу и обработке больших данных представил Сбербанк. Лаборатория «СберДанные» еженедельно представляет анализ динамики трат потребителей на товары и услуги.

Падение относительно 2019 года увеличилось до 20,9%. Уровень трат населения вернулся к тренду, который установился до праздничной недели. Всплеск предыдущей недели, таким образом, был связан с календарным фактором — подготовкой к выезду на дачу, рассуждают эксперты.

Снижение за апрель составило 26,2% в годовом выражении, что соответствует нижней границе предварительной оценки, сообщают аналитики лаборатории «СберДанные». Розничный товарооборот упал на 13,7% год к году и вернулся к уровню 2016-го, а потребление услуг сократилось на 57,7%. В номинальном выражении это близко к значениям 2007 года.

Основные изменения за неделю с 4 по 10 мая — замедление прироста в категориях «продуктовые магазины» и «винные магазины» (до 3,8% и 12,3% в годовом выражении соответственно). Это и обусловило практически все изменения относительно предшествующей недели, полагают в лаборатории. Динамика в сегменте «бытовая техника и электроника» замедлилась до плюс 5%.

По-прежнему выделяется на общем фоне категория «универсальные магазины», куда входят в том числе крупные торговые площадки в Интернете. Существенный прирост относительно уровней 2019 года сохраняется на протяжении уже трех недель. Сюда переместились покупки одежды, обуви, парфюмерии и других товаров, которые ранее россияне покупали в основном офлайн — в обычных магазинах.



«В последние три недели траты стабилизировались на уровнях выше минимумов апреля, однако об устойчивом восстановлении говорить преждевременно. Об этом, в частности, свидетельствует результат недели с 4 по 10 мая. Дальнейшая динамика спроса в значительной степени зависит от ожиданий населения относительно будущих доходов», — говорится в обзоре.

