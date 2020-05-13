Минэкономразвития России разработало правила отбора системообразующих предприятий для оказания адресных мер поддержки, говорится в сообщении ведомства.

«Правительство России опубликовало правила отбора системообразующих предприятий на оказание адресных мер поддержки. Это еще одна важная составляющая пакета антикризисных мер поддержки экономики, разработанная Минэкономразвития России по поручению правительства», — указано в релизе.

К таким мерам отнесены отсрочки по уплате налогов, государственные гарантии по кредитам и прямые субсидии на компенсацию расходов пострадавших от кризиса компаний. Это новые механизмы, в дополнение к уже действующим для системообразующих компаний мерам по предоставлению льготных кредитов.

Постановлением предусмотрена регламентация процессов и процедур отбора компаний, которые, согласно результатам организованного МЭР стресс-тестирования в кризисных условиях, находятся в зоне риска.

Предусмотрено, что для организации работы при межведомственной комиссии Минэкономразвития России будет создан штаб. Задачи штаба — оперативно рассматривать заявления от системообразующих предприятий при подаче в профильные министерства и направлять рекомендации об утверждении мер поддержки конкретным организациям в правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики.

Ключевой задачей принятого регулирования является оказание адресной помощи пострадавшим системообразующим компаниям для своевременно купирования рисков существенного ухудшения показателей деятельности. При этом набор инструментов поддержки существенно расширен, что позволит выработать и реализовать индивидуальной набор мер для решения конкретных проблем системообразующих компаний, подчеркивается в релизе.

До 15 мая Минэкономразвития выпустит ведомственные приказы, позволяющие запустить процедуры в полном объеме.