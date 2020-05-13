Испытывающий резкий рост благодаря самоизоляции граждан рынок экспресс-доставки продуктов питания по итогам 2020 года может увеличиться с 0,7 млрд до 30 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Это следует из отчета «Infoline-Аналитики». Весь рынок онлайн-продаж в сегменте FMCG (товаров широкого потребления) в прошлом году составил 40 млрд рублей, а по итогам 2020-го достигнет 135 млрд рублей. Вместе с «Яндекс.Лавкой» и «Самокатом» 95% рынка поделят X5 Retail Group и «ВкусВилл». В дальнейшем сегмент продолжит динамично расти, в том числе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в первую очередь в городах-миллионниках, прогнозируют аналитики.

Оборот «Сбермаркета» за месяц составил 1,5 млрд рублей, «Яндекс.Лавки» — 900 млн против 800 млн рублей в I квартале, «Самоката» — 850 млн против 800 млн рублей. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, самый большой потенциал в сфере экспресс-доставки продуктов у X5 Retail Group. Также сильные позиции на этом рынке будут у «ВкусВилла» и «Магнита». Разные модели работы сервисов доставки продуктов (доставка через несколько часов и экспресс-доставка) будут сближаться, считает Бурмистров.

Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции На карантине стали чаще готовить еду дома 72% респондентов.

По словам экспертов, российский рынок продуктового онлайн-ретейла находится в стадии активного роста, поэтому все ключевые игроки сфокусированы на общем увеличении объемов и своей доли. Инвесторы также уделяют особое внимание динамике привлечения и удержания пользователей и анализу юнит-экономики на один заказ. Кроме того, для сохранения лояльности потребителя важен клиентский опыт, а сейчас далеко не все клиенты довольны сервисом таких компаний, добавляют эксперты. В целом рынок будет расти, а интерес инвесторов к нему сохранится, уверены они.