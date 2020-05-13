Банки в прошлом году и I квартале этого года удовлетворили в среднем более 60% заявок на ипотечные кредитные каникулы, свидетельствуют представленные в среду данные Центробанка РФ.

«В I квартале 2020 года более 8 тыс. ипотечных заемщиков обратились в банки с заявлением о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с законом, который вступил в силу летом 2019 года (федеральный закон № 76-ФЗ). Всего за время действия закона за отсрочкой или снижением платежей к кредиторам обратились около 24 тыс. заемщиков (в прошлом году в банки поступило 15,5 тыс. требований граждан). При этом более 2,3 тыс. заемщиков уже успели не только получить кредитные каникулы, но и завершить их: в график платежей успешно вернулись 76% из них», — говорится в сообщении.

О том, что более трех четвертей заемщиков, получивших ипотечные каникулы, благополучно вернулись к графику платежей, сообщала на днях глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ: 76% воспользовавшихся ипотечными каникулами вернулись в график Закон об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вступил в силу 31 июля 2019 года.

В ЦБ напоминают, что в 2020 году был принят новый закон, дающий гражданам право получить отсрочку по выплате ипотеки и других кредитов, если их финансовое положение ухудшилось в связи с пандемией коронавирусной инфекции (федеральный закон № 106-ФЗ). Ипотечные заемщики могут обратиться за отсрочкой или снижением платежей, используя оба механизма, в том числе по одному и тому же кредиту, при этом по новому антикризисному закону условия получения таких каникул проще, но обратиться за ними можно только до 1 октября 2020 года. Максимальный размер ипотечного кредита, по которому можно получить ипотечные каникулы в соответствии с 76-ФЗ, составляет 15 млн рублей, а по новому закону правительством РФ установлен диапазон от 2 млн до 4,5 млн рублей в зависимости от региона.

«Мы считаем, что ипотечные каникулы стали эффективным инструментом, который дает заемщикам время восстановить платежеспособность и затем продолжить в нормальном режиме платить по ипотеке. Данные показывают, что заемщики ответственно относятся к предоставленным отсрочкам, что позволяет нам рассчитывать, что новый предложенный механизм также позволит им справиться с возникшими временными трудностями», — комментирует руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Лидерами среди регионов России по количеству поступивших в банки заявлений стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Башкирия и Краснодарский край.

«Банки в прошлом году и I квартале 2020 года удовлетворили в среднем более 60% заявок. Значительная часть заявлений, поступивших в этом году (порядка 20%), находится на рассмотрении (требуются дополнительные документы). Что касается отказов, то основные причины — это несоответствие заемщика критериям закона или непредставление необходимых документов», — говорится в релизе ЦБ.



Также сообщается, что в I квартале 2020 года заемщики направили в Банк России более 200 жалоб на отказы банков в предоставлении ипотечных каникул. Изучив жалобы, по некоторым из них регулятор рекомендовал семи кредитным организациям еще раз пересмотреть требования заемщиков — в итоге в каждом из таких случаев требования граждан были удовлетворены, подчеркивают в Центробанке.

