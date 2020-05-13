Центробанк утвердил новые правила раскрытия информации эмитентами ценных бумаг. Соответствующее положение № 714-П опубликовано на сайте регулятора.

По новым правилам состав и структура информации в проспекте ценных бумаг и отчете эмитента приближены к международным стандартам, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ. Эмитенты будут использовать МСФО для расчета финансовых показателей и представлять анализ факторов, повлиявших на результаты финансово-хозяйственной деятельности, — аналог привычного для инвесторов во всем мире MD&A (анализ и обсуждение руководством финансового состояния и результатов деятельности). Наиболее важная информация, включая операционные и финансовые показатели, сведения о ключевых контрагентах, будет раскрываться консолидированно по группе эмитента, а в случае сохранения эмитентом режима раскрытия информации на соло-основе должны будут публиковаться соответствующие объяснения.

Одновременно исключаются требования по раскрытию несущественной для инвесторов информации в отчетах эмитента, почти на треть сокращается перечень существенных фактов, о которых надо сообщать в ленте новостей, устранено дублирование информации, раскрываемой в разных формах. «Эти изменения сократят регуляторную нагрузку на эмитентов без снижения уровня информационной прозрачности инвестиционного процесса», — подчеркивают в ЦБ.

После перехода к раскрытию информации на основе МСФО отчет эмитента и список аффилированных лиц будут раскрываться раз в полгода.



Новые требования к раскрытию эмитентами информации вступят в силу с 1 октября 2021 года, что, по мнению регулятора, дает эмитентам достаточно времени для адаптации корпоративных систем сбора информации.