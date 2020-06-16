Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады июня снизилась до уровня около 5,01% годовых с 5,04%, зафиксированных в третьей декаде прошедшего месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы во вторник на сайте Центробанка.

Текущий уровень ставки — минимальный за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года), свидетельствуют данные регулятора.

Максимальная ставка по вкладам глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, а после достижения в марте 2020-го предыдущего минимума в 5,15% предпринимала попытки роста, хотя он и не был непрерывным. Сейчас снижение ставки зафиксировано по итогам третьей декады подряд.

Напомним, Центробанк в конце апреля снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. Так, за годовой период с марта 2019-го по март 2020-го, когда максимальная ставка по вкладам демонстрировала однозначную тенденцию к снижению, Банк России шесть раз уменьшал ключевую ставку: пять раз в 2019 году (в общей сложности на 1,5 п. п.) и потом в феврале этого года (еще на 0,25 п. п.). После последнего, апрельского, снижения ключевая ставка равна 5,5% (с 27 апреля).

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.



Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется на сайте Центробанка.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, Центробанк рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на июнь).