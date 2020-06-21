Банк «Нейва» расширил линейку тарифов для бизнеса, запустив новые пакеты, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, действует тарифный пакет «Лучший», направленный на малый и средний бизнес. Он предусматривает бесплатное открытие и ведение счета, выпуск корпоративной карты Visa Business. Не взимается комиссия за переводы физическим лицам, а также переводы для ИП на собственный счет физлица в сумме до 150 тыс. рублей, если счета находятся внутри банка. Кроме того, у предпринимателей и компаний на данном тарифе есть возможность бесплатно вносить наличные средства до 100 тыс. рублей в месяц в банкоматах банков-партнеров.

Тарифный пакет «Расширенный» рассчитан на обслуживание крупных предприятий. Он также включает в себя бесплатные открытие счета и выпуск корпоративной карты, однако без комиссии можно осуществлять переводы на счета физических лиц в сумме до 500 тыс. рублей (при переводе от 500 тыс. до 1 млн рублей комиссия составит 1%). Комиссия в 1% предусмотрена и при снятии наличных средств до 1 млн рублей с корпоративной карты в банкоматах любых банков, работающих на территории РФ.

В данных тарифных пакетах отсутствует плата за внесение и снятие наличных средств в банкоматах банка «Нейва».