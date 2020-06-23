Заместитель министра финансов Андрей Иванов перейдет на работу в Минэкономразвития, где также займет пост заместителя министра. Об этом рассказали РБК источник, близкий к Минэкономразвития, и собеседник, знакомый с планами о кадровом назначении.

«Он один из кандидатов на пост заместителя министра экономического развития», — рассказал источник РБК, близкий к МЭР.

В обоих министерствах от комментариев отказались.

В июне пост заместителя министра экономического развития покинул Михаил Расстригин, курировавший департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии, департамент госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ, а также департамент развития секторов экономики.

Иванов пришел на работу в Минфин в 2008 году, а в 2012-м стал заместителем министра. До прихода в Минфин он был вице-президентом ООО «Сибирский машиностроительный холдинг». В 2012 году Иванов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В Минфине Иванов был главным идеологом закона о механизме соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), через которые изначально планировалось привлечь в российскую экономику 30 трлн рублей.

Закон о защите и поощрении капиталовложений подписан президентом РФ Он содержит требования к компаниям, которые могут заключить СЗПК.

К настоящему времени ни одно соглашение еще не заключено. На этапе подготовки закона у Минфина возникали разногласия с МЭР, которое отвечает за общую инвестиционную политику. Пока непонятно, продолжит ли Иванов курировать тему соглашений о защите инвестиций в МЭР.

Президент Владимир Путин подписал этот закон 1 апреля. Новый порядок должен действовать в отношении компаний, которые заключили с государством договоры на реализацию отдельного инвестиционного проекта. Источник, близкий к РСПП, рассказал тогда РБК, что у ряда компаний есть интерес к заключению СЗПК, но без подзаконных актов, которых пока нет, «этот закон не заработает».

Закон гарантирует, что для компаний-инвесторов не будут меняться налоговые условия, а также условия использования земли на срок от шести до 20 лет. Закон внедряет механизм возмещения затрат инвесторов на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуры в объеме уплаченных налогов. В документе также прописано, каким должен быть объем инвестиций для получения подобного поощрения.



Так, в области культуры, спорта, здравоохранения и образования объем инвестиций должен быть не меньше 250 млн рублей, в сфере сельского хозяйства, цифровой экономики, а также экологии — от 500 млн рублей. В сфере обрабатывающего производства сумма должна составлять не менее 1,5 млрд рублей, а в других отраслях — от 5 млрд.

