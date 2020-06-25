НС Банк понизил ставки по вкладам. Доходность депозита «Сберегающий» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на 31, 61, 91, 181, 367 дней) в рублях составляет 4—5,45% (ранее — 4,25—5,75%), в долларах — 0,05—1,25% (вместо 0,05—1,35%), а «Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на 181 день) — 6,5% годовых (прежде — 7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Удобный» (от 100 тыс. рублей на 181 и 367 дней) при выплате процентов на текущий счет открывается под 5,3% (вместо 5,6%), а при выплате процентов на карту — 5,6% годовых (вместо 5,8%). Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

«НС Пенсионный» оформляется под 5,55% (до этого — под 5,75%), а «Надежный» — под 5,25% годовых (ранее — под 5,5%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 367 дней.

«Максимальный комфорт» (от 100 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на 367 дней) в рублях открывается под 4,5—5% (вместо 5—5,5%), в долларах — под 0,65% годовых (вместо 0,75%).

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Валютный горизонт» (от 1 тыс. долларов на 732, 1 098, 1 830 дней) привлекается под 1—1,15% годовых (ранее — под 1,1—1,25%). Проценты выплачиваются ежегодно или капитализируются.

По вкладу «Двойная выгода» (от 30 тыс. рублей, или эквивалент в долларах на 181 день) процентная ставка в рублях составляет 5,2% (вместо 5,5%), в долларах — 1,15% годовых (ранее — 1,25%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «НС Пенсионный», «Надежный», «Максимальный комфорт» и «Двойная выгода».