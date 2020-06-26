Нормативы Банка России нарушали в мае 2020 года десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, Народный Банк Тувы, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, банки «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов.

Девять из этих банков находятся в процессе финансового оздоровления. Не относящийся к числу санируемых Народный Банк Тувы в мае 16 дней нарушал минимально допустимые значения норматива текущей ликвидности (Н3). В апреле этот норматив банк нарушал пять раз.

Три банка в мае продолжили допускать значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением. Минимально допустимое значение данного норматива установлено Центробанком на уровне 4,5%. При этом значения Н1.1 у Почта Банка были ниже 7% только девять раз за месяц (наиболее низкое значение — 6,907%). Значения Н1.1 у банка «Восточный» и Уральского Банка Реконструкции и Развития в течение месяца не опускались ниже 5,67% и 6,27% соответственно.

За май 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 45,3 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: в мае 2019 года аналогичный показатель составлял 116,9 млрд рублей. С начала 2020 года банки заработали 708,4 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года — 866,9 млрд).

По данным ЦБ, прибыльными в мае 2020 года были 300 кредитных организаций, убыточными — 120.

В июне находившийся на санации банк «Экспресс-Волга» был присоединен к Совкомбанку. В мае было ликвидировано пять банков: добровольно сдал лицензию Морган Стэнли Банк, Связь-Банк был присоединен к Промсвязьбанку, банк «Реалист» — к БайкалИнвестБанку, а Спиритбанк и банк «Зенит Сочи» — к материнскому банку «Зенит».



ЦБ не отзывал банковские лицензии с конца января текущего года.