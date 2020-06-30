Банк «Зенит» снизил ставки по автокредитам. Оформить кредит для приобретения нового автомобиля стало возможно по ставке 12% годовых (ранее — от 14,9% до 17,9% годовых), а подержанного — от 13% годовых (ранее — от 16,9% до 19,9% годовых). Снизить процентную ставку на 2,5 п. п. возможно за счет оформления личного страхования заемщика и GAP.

Преимуществом кредита является отсутствие требований о внесении заемщиком первоначального взноса. Сумма кредита варьируется от 100 тыс. до 6,5 млн рублей. Срок кредитования составляет от одного года до семи лет.

Также в банке «Зенит» можно получить автокредит с государственной поддержкой по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» по ставке от 8% годовых. Воспользоваться предложением могут заемщики с несовершеннолетним ребенком и физические лица, которые приобретают машину впервые.

«Указанные процентные ставки за пользование кредитом применяются для заемщиков, оформляющих страхование каско. В случае предоставления кредита без страхования каско процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1,5 процентного пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.