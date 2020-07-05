Росбанк Дом улучшает условия ипотечного кредитования для клиентов, имеющих зарплатный счет в кредитной организации. Желающие могут воспользоваться специальным предложением по ипотечным программам с господдержкой «Семейная ипотека» и «Льготная новостройка» — дополнительно снизить ставки на 0,3 процентного пункта, сообщает пресс-служба банка.



Таким образом, для зарплатных клиентов Росбанка сниженная ставка по программе «Семейная ипотека» составляет от 4,7%, по программе «Льготная новостройка» — от 5,85%.

Новое предложение Росбанка Дом можно совместить с акцией «Назначь свою ставку» и получить ставку от 3,2% по программе «Семейная ипотека» и от 4,35% — по «Льготной новостройке».

Оформить ипотечный кредит на льготных условиях в рамках госпрограмм могут граждане РФ при внесении первоначального взноса от 20% и при условии соответствия требованиям программы.