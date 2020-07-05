Московский Кредитный Банк (МКБ) совместно с ГК «Элекснет» зафиксировал в июне 2020 года рекордные показатели выручки автосалонов и автосервисов с начала года. В исследовании учитывались данные о наличной выручке, а также о суммах, полученных в качестве оплаты через платежные терминалы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Во время действия ограничительных мер, несмотря на то что многие дилеры запустили сервисы по дистанционной продаже автомобилей, наблюдалось резкое падение оборота автосалонов и автосервисов — на 56,3% в сравнении со среднемесячным показателем до введения ограничительных мер. Количество покупок во время карантина снизилось на 59,5%.

В июне ситуация резко изменилась. По итогам месяца оборот автосалонов и автосервисов превысил среднемесячный показатель на 71,5%, количество операций возросло на 71,9%.

«Резкий рост покупок автомобилей после снятия ограничительных мер объясняется в том числе и эффектом отложенного спроса. И хотя рынок авто, как и многие другие сегменты бизнеса, пострадал во время пандемии, он моментально восстановился и показывает серьезное увеличение финансовых показателей. Сейчас обороты автосалонов сопоставимы с выручкой в самые высокодоходные месяцы», — отмечает генеральный директор ГК «Элекснет» Игорь Антонов.