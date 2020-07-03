В малом и среднем бизнесе впервые с начала пандемии зафиксирован уровень активности выше прошлогоднего, свидетельствует информация аналитического ресурса Сбербанка по анализу и обработке больших данных SberIndex.ru.

Обороты бизнеса на неделе с 22 по 28 июня показали рост на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что, как подчеркивают аналитики, говорит о восстановлении уровня активности малых и средних предприятий. Часть этого восстановления связана с реализацией отложенного спроса, поэтому степень устойчивости такого показателя потребует подтверждения.

По итогам всего июня падение свыше 50% от прошлогодних уровней сохраняется только в двух секторах: туризме и индустрии спорта и развлечений (минус 86,1% и минус 50,6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Несколько секторов экономики уже демонстрируют рост по объему выручки. Сразу три категории в топ-десятке связаны с информационными технологиями (разработка программного обеспечения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, информационные технологии): рост здесь составляет в среднем 22,3% относительно 2019 года.



Лидирует в десятке сектор страхования (плюс 31,1% в годовом выражении), а замыкает ее продажа автотранспорта: по сравнению с прошлым годом рост здесь составил 17,9%. Помимо уже упомянутых отраслей в список вошли производство одежды, производство бумаги и бумажных изделий, лесоводство и лесозаготовки, издательская деятельность, производство текстильных изделий.