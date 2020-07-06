Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Свердловской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Уральского Транспортного Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в размере 2,3 млрд рублей. Об иске, поданном 2 июля, АСВ сообщает на своем сайте в понедельник, 6 июля.

Агентство ведет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 25 октября 2018-го и был признан банкротом в декабре того же года.

Ответчиками по иску АСВ указаны Заводов В. Г., Спицын А. В. и Козловская Е. Б. Уточним, что крупнейший бенефициар банка Валерий Заводов занимал должность председателя правления Уралтрансбанка и был членом совета директоров; Елена Козловская и Андрей Спицин входили в правление.



АСВ в ходе конкурсного производства установило, что бывшим руководством банка были «совершены неправомерные действия по формированию безнадежной задолженности и снятию надлежащего обеспечения по такой задолженности». Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующие лица не принимали меры по предупреждению банкротства кредитной организации. В результате указанных действий (бездействия) финансовое положение банка существенно ухудшилось, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме.

