Представитель Бразилии Маркус Троихо 7 июля вступил в должность президента Нового банка развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), штаб-квартира которого расположена в Шанхае. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальном сайте финансового учреждения.

«Маркус Троихо вступил в должность президента Нового банка развития сроком на пять лет 7 июля 2020 года», — указывается в сообщении.

На этот пост Троихо был единогласно избран 27 мая советом управляющих НБР. До него президентом банка с 2015 года был представитель Индии Кундапур Ваман Камах.

До своего избрания президентом НБР Троихо занимал различные должности в правительстве, бизнесе и академических учреждениях. В частности, был заместителем министра экономики Бразилии, исполнял обязанности секретаря по внешней торговле и международным делам, а также представлял бразильское правительство в советах многосторонних институтов развития.

Он также стал основателем и директором лаборатории стран БРИКС Колумбийского университета (США). Троихо имеет степень магистра и доктора в области социологии международных отношений Университета Сан-Паулу, а также является выпускником Института Рио-Бранко и Дипломатической академии Министерства иностранных дел Бразилии.

Президент НБР избирается на ротационной основе из каждой из стран — участниц объединения и находится на этой должности пять лет.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне «АА+» от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.



К настоящему времени банком БРИКС одобрено 58 проектов на общую сумму 18,5 млрд долларов, включая три суверенных займа по программе помощи странам — членам банка в борьбе с пандемией коронавируса, которые уже получили Китай, Индия и ЮАР.