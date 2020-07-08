Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу корпорации UBS Switzerland AG на арест по заявлению Промсвязьбанка самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащего бывшему топ-менеджеру банка Алексею Ананьеву. Об этом сообщает РАПСИ, ссылаясь на материалы суда.

Столичный арбитраж 29 мая 2019 года арестовал имущество двенадцати бывших руководителей кредитной организации на общую сумму 282,2 млрд рублей. Позже суд на основании заявления Алексея Ананьева отменил обеспечительные меры в части ареста самолета. Банк подал повторное требование, и столичный арбитражный суд удовлетворил его. Корпорация UBS Switzerland AG обжаловала арест самолета в апелляционной инстанции, которая в декабре отклонила ее жалобу. Швейцарская корпорация в жалобе ссылается на то, что она является собственником данного самолета, а о принятом судебном акте узнала из средств массовой информации.

Cуд в Москве подтвердил снятие ареста с самолета Дмитрия Ананьева Апелляционный суд отклонил жалобу Промсвязьбанка на вынесенное в декабре определение Арбитражного суда Москвы.

Обращаясь в апелляционный суд с жалобой, корпорация UBS Switzerland AG не представила ни одного правоустанавливающего документа, из которого суд мог бы сделать вывод о принадлежности прав собственности на самолет Bombardier Challenger 650. Принадлежность спорного воздушного судна Алексею Ананьеву на праве собственности установлена судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, отметила апелляционная инстанция.

Швейцарская корпорация подала кассационную жалобу на эти судебные акты.