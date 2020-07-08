Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Госдуму свои замечания к поправкам к законопроекту о потребкредите, принятие которых планируется в первом чтении, говорится в сообщении АРБ.

Так, предлагается обратить внимание на содержащееся в законопроекте предложение о включении в договор потребительского кредита условия, обязывающего заемщика обеспечить наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или наличия суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором, в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.

Как поясняет АРБ, подобные условия изредка включаются отдельными кредиторами в условия кредитного договора, но они были признаны судебной практикой необоснованными. В случае выявления данного факта кредитор получает замечание или прямое предписание об изменении таких условий, как от Роспотребнадзора, так и от Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ. Также это может спровоцировать перечисление заемщиком денежных средств непосредственно в день погашения кредита, что с учетом техники межбанковских расчетов может привести к просрочке исполнения обязательств.

Законопроект также предусматривает порядок обозначения полной стоимости кредита в договоре потребительского кредита (займа). В соответствии с проектом, полная стоимость кредита должна быть указана в годовых процентах с точностью до третьего знака после запятой.

«По нашему мнению, это приведет к необходимости доработки банками программного обеспечения, что повлечет для них дополнительные затраты, которые в конечном итоге будут компенсированы заемщиками. Однако каких-либо дополнительных гарантий для заемщика предлагаемая норма не предоставляет», — говорится в сообщении АРБ.