Российская экономика сейчас оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения достаточных структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).

Кудрин отметил, что, поскольку России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики, ей необходимы существенно более значимые вложения в человеческий капитал: госрасходы на науку и образование, по его словам, надо увеличить на 1% ВВП, и еще на такой же объем — расходы на здравоохранение.

Кроме того, по его мнению, требуется реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.