Банк Жилищного Финансирования снизил ставку по вкладу «Уверенный».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок депозита — 550 дней. Проценты начисляются по четырем периодам: с первого по 90-й день — 6,25%, с 91-го по 180-й день — 6%, со 181-го по 360 день — 5,75%, с 361-го по 550-й день — 5,25% годовых.

Доходность вложения за полный срок теперь составляет 5,7% годовых (вместо 5,95%). Дополнительные взносы принимаются в течение первых 360 дней. Проценты ежемесячно выплачиваются на счет вклада до востребования.

В случае решения вкладчика о досрочном возврате денежных средств в первые 90 и 180 дней действия договора проценты будут начислены по ставке, действующей для соответствующего периода депозита.