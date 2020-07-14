Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобы двух бывших руководителей СтарБанка на определение об аресте по заявлению Агентства по страхованию вкладов их имущества на сумму 15,2 млрд рублей, говорится в постановлении суда.

Бывший председатель совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года и постановление апелляции от 17 января. Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну. По мнению заявителей жалоб, в материалах дела отсутствуют доказательства обоснованности доводов конкурсного управляющего о том, что непринятие мер может сделать невозможным исполнение судебного акта. Также отсутствуют достоверные сведения о том, что ответчики уже предпринимали конкретные действия, направленные на отчуждение принадлежащего им имущества, а также доказательства наличия у них имущества в размере, указанном в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности.

Кассация отказала в аресте имущества экс-руководства СтарБанка на 15 млрд рублей Арбитраж Москвы 10 августа 2016 года признал СтарБанк банкротом.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о привлечении к субсидиарной ответственности восьми контролировавших СтарБанк лиц и взыскании с них 15,2 млрд рублей.

Арбитраж Москвы 10 августа 2016 года признал СтарБанк банкротом.