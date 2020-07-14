Председателем наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) назначен первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, говорится в сообщении фонда.

«В связи с истечением срока действия полномочий наблюдательного совета ООО «УК ФКБС» решением единственного участника общества с 11 июля 2020 года создан наблюдательный совет ООО «УК ФКБС», председателем которого назначен первый заместитель председателя Банка России Тулин Дмитрий Владиславович», — сказано в сообщении.



С начала года набсовет УК ФКБС возглавлял бывший зампред Банка России Василий Поздышев, который в июле перешел в Банк международных расчетов на должность старшего советника. Временно исполняла обязанности главы наблюдательного совета зампред регулятора Ольга Полякова.



Напомним, в 2017 году был запущен новый механизм финансового оздоровления банков — при участии непосредственно Банка России с использованием средств ФКБС. Механизм предусматривает получение Центробанком контроля над санируемыми кредитными организациями и их последующую продажу новому владельцу.

Банки, попавшие в разное время под новый механизм санации, перечислены на сайте Управляющей компании ФКБС : это «Открытие», Промсвязьбанк, Бинбанк, «Советский», Рост Банк, «Траст», Автовазбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Московский Индустриальный Банк и Вокбанк. Ряд банков уже не ведут самостоятельную деятельность в связи с присоединением к другим кредитным организациям, а, например, у «Советского» была отозвана лицензия.