Банк «Открытие» понизил ставки по вкладам в рублях.

Депозиты «Надежный» и «Открытый» оформляются под 3,89—4,46% годовых (ранее — под 3,89—4,75%).

«Свободное управление» открывается под 3,2—4,07% (вместо 3,2—4,36%), а «Активное пополнение» — под 3,67—4,16% годовых (прежде — под 3,67—4,46%).

Минимальная сумма всех вкладов — 50 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 367, 730 дней.

«Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 181 день) оформляется под 4,65% годовых (вместо 4,95%).

Пополнять можно депозиты «Свободное управление» и «Активное пополнение».

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.