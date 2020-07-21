Пенсионный фонд России за первые шесть месяцев 2020 года выдал семьям более 590 тыс. сертификатов на материнский капитал. Общая сумма выплат по распоряжению материнским капиталом за этот период составила свыше 110 млрд рублей, говорится в сообщении фонда.

«Значительное увеличение количества выданных ПФР сертификатов (+95% к аналогичному периоду прошлого года) обусловлено самым большим расширением программы с момента ее запуска. Теперь материнский капитал выдается после рождения или усыновления первого ребенка, а его размер составляет 466 617 рублей», — сказано в сообщении.

С 15 апреля семьи получают сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд оформляет их самостоятельно с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление в личный кабинет родителя на сайте ПФР или портале «Госуслуги». За три месяца территориальные органы ПФР оформили более 230 тыс. сертификатов без заявления родителей.

Кроме того, с апреля семьям стало легче распоряжаться средствами материнского капитала на самое популярное направление, которое выбирают порядка 60% семей, — оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий. Для этого можно обратиться напрямую в банк, где вместе с оформлением кредита одновременно подается заявление о погашении материнским капиталом долга и процентов по кредиту либо уплате первого взноса средствами маткапитала. Для этого Пенсионным фондом были заключены соглашения об информационном обмене более чем с 580 филиалами российских банков по всей стране.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». Напомним, первый сертификат на материнский капитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки семей с детьми составлял 250 тыс. рублей. Сегодня эта сумма выросла в 2,5 раза и достигла 616 617 рублей.