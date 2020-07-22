Госдума 22 июля приняла в финальном, третьем чтении разработанный Минэкономразвития законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (законопроект о «регуляторных песочницах»). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Законопроект направлен на создание правовых условий для ускоренной разработки и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций по всем сферам экономики РФ. При этом в качестве ключевых направлений тестирования технологий определены сферы медицины, транспорта, сельского хозяйства, финансового сектора, образования, строительства и промышленности, государственного управления», — поясняет ведомство.

Установлению экспериментального режима предшествует ряд обязательных процедур с привлечением отраслевых органов власти в целях всесторонней оценки возможных рисков проведения правового эксперимента. Финальное решение о возможности проведения правового эксперимента принимается правительством.

Для участия в экспериментальном правовом режиме организации должны соответствовать всем требованиям, установленным программой экспериментального правового режима.



Отдельно законопроектом закрепляются положения о защите прав граждан, вступивших в правоотношения с участниками эксперимента посредством предоставления полной информации о нем, участник экспериментального правового режима может принять решение о добровольном страховании рисков.

Экспериментальный правовой режим устанавливается сроком до трех лет, возможно его продление на один год. Экспериментальный правовой режим подлежит незамедлительному приостановлению или прекращению при возникновении рисков нарушения конституционных прав и свобод граждан.

В случае если эксперимент успешен, правительство может принять решение о соответствующем изменении закона или иного нормативного акта для создания оптимальных условий для инновационной деятельности в России.