Компания UsabilityLab представила рейтинг мобильных банковских приложений для физических лиц по удобству использования. В рейтинг вошли 15 банков, первые места заняли Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк и ВТБ, указано в сообщении компании.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Сбербанк;
  2. Тинькофф Банк;
  3. Альфа-Банк и ВТБ;
  4. Райффайзенбанк;
  5. Промсвязьбанк;
  6. «Русский Стандарт»;
  7. ЮниКредит Банк;
  8. Россельхозбанк;
  9. «Открытие»‎;
  10. «Санкт-Петербург»‎;
  11. Газпромбанк;
  12. Росбанк;
  13. МТС Банк;
  14. Хоум Кредит Банк.

Как поясняется, исследование приложений для Android и iOS проводилось по 13 пользовательским сценариям. На первом этапе аналитики UsabilityLab оценивали, какие сценарии есть в каждом из приложений, а также фиксировали потенциальные юзабилити-проблемы пользователей на всех шагах сценариев. На втором этапе выявленные проблемы проверялись с участием респондентов.

В итоге каждой из проблем присваивалась критичность — чем она выше, тем сложнее пользователю будет пройти тот или иной шаг сценария. Общее количество реализованных в приложении сценариев и проблем взаимодействия стало основой для составления рейтинга удобства.

Список сценариев:

  1. авторизация;
  2. просмотр баланса;
  3. просмотр истории операций и деталей операции;
  4. перевод в другой банк по номеру карты и номеру телефона (СБП);
  5. пополнение транспортной карты и создание шаблона операции;
  6. оплата мобильного телефона и настройка автоплатежа;
  7. аналитика расходов по категориям трат;
  8. открытие и пополнение вклада;
  9. проверка штрафов ГИБДД и подписка на уведомления о штрафах;
  10. поиск банкомата для внесения средств;
  11. открытие валютного счета и его пополнение;
  12. получение справки для визы;
  13. оформление заявки на кредит.

«Юзабилити-рейтинги, которые составляет UsabilityLab на основе своих сравнительных исследований, достаточно жесткие, потому что мы ищем проблемы, с которыми сталкиваются пользователи мобильных приложений при выполнении повседневных задач. То есть мы выделяем банки не просто за новые функции, а за ту работу, которую они проводят, убирая барьеры и сложности для своих клиентов», — прокомментировал основатель UsabilityLab Дмитрий Сатин.