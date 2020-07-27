Компания UsabilityLab представила рейтинг мобильных банковских приложений для физических лиц по удобству использования. В рейтинг вошли 15 банков, первые места заняли Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк и ВТБ, указано в сообщении компании.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
- Сбербанк;
- Тинькофф Банк;
- Альфа-Банк и ВТБ;
- Райффайзенбанк;
- Промсвязьбанк;
- «Русский Стандарт»;
- ЮниКредит Банк;
- Россельхозбанк;
- «Открытие»;
- «Санкт-Петербург»;
- Газпромбанк;
- Росбанк;
- МТС Банк;
- Хоум Кредит Банк.
Как поясняется, исследование приложений для Android и iOS проводилось по 13 пользовательским сценариям. На первом этапе аналитики UsabilityLab оценивали, какие сценарии есть в каждом из приложений, а также фиксировали потенциальные юзабилити-проблемы пользователей на всех шагах сценариев. На втором этапе выявленные проблемы проверялись с участием респондентов.
В итоге каждой из проблем присваивалась критичность — чем она выше, тем сложнее пользователю будет пройти тот или иной шаг сценария. Общее количество реализованных в приложении сценариев и проблем взаимодействия стало основой для составления рейтинга удобства.
Список сценариев:
- авторизация;
- просмотр баланса;
- просмотр истории операций и деталей операции;
- перевод в другой банк по номеру карты и номеру телефона (СБП);
- пополнение транспортной карты и создание шаблона операции;
- оплата мобильного телефона и настройка автоплатежа;
- аналитика расходов по категориям трат;
- открытие и пополнение вклада;
- проверка штрафов ГИБДД и подписка на уведомления о штрафах;
- поиск банкомата для внесения средств;
- открытие валютного счета и его пополнение;
- получение справки для визы;
- оформление заявки на кредит.
«Юзабилити-рейтинги, которые составляет UsabilityLab на основе своих сравнительных исследований, достаточно жесткие, потому что мы ищем проблемы, с которыми сталкиваются пользователи мобильных приложений при выполнении повседневных задач. То есть мы выделяем банки не просто за новые функции, а за ту работу, которую они проводят, убирая барьеры и сложности для своих клиентов», — прокомментировал основатель UsabilityLab Дмитрий Сатин.