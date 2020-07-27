Компания UsabilityLab представила рейтинг мобильных банковских приложений для физических лиц по удобству использования. В рейтинг вошли 15 банков, первые места заняли Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк и ВТБ, указано в сообщении компании.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Сбербанк; Тинькофф Банк; Альфа-Банк и ВТБ; Райффайзенбанк; Промсвязьбанк; «Русский Стандарт»; ЮниКредит Банк; Россельхозбанк; «Открытие»‎; «Санкт-Петербург»‎; Газпромбанк; Росбанк; МТС Банк; Хоум Кредит Банк.

Как поясняется, исследование приложений для Android и iOS проводилось по 13 пользовательским сценариям. На первом этапе аналитики UsabilityLab оценивали, какие сценарии есть в каждом из приложений, а также фиксировали потенциальные юзабилити-проблемы пользователей на всех шагах сценариев. На втором этапе выявленные проблемы проверялись с участием респондентов.

В итоге каждой из проблем присваивалась критичность — чем она выше, тем сложнее пользователю будет пройти тот или иной шаг сценария. Общее количество реализованных в приложении сценариев и проблем взаимодействия стало основой для составления рейтинга удобства.

Список сценариев:

авторизация; просмотр баланса; просмотр истории операций и деталей операции; перевод в другой банк по номеру карты и номеру телефона (СБП); пополнение транспортной карты и создание шаблона операции; оплата мобильного телефона и настройка автоплатежа; аналитика расходов по категориям трат; открытие и пополнение вклада; проверка штрафов ГИБДД и подписка на уведомления о штрафах; поиск банкомата для внесения средств; открытие валютного счета и его пополнение; получение справки для визы; оформление заявки на кредит.

«Юзабилити-рейтинги, которые составляет UsabilityLab на основе своих сравнительных исследований, достаточно жесткие, потому что мы ищем проблемы, с которыми сталкиваются пользователи мобильных приложений при выполнении повседневных задач. То есть мы выделяем банки не просто за новые функции, а за ту работу, которую они проводят, убирая барьеры и сложности для своих клиентов», — прокомментировал основатель UsabilityLab Дмитрий Сатин.