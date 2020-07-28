Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков-физлиц, запрашивавших кредиты в июне 2020 года, вернулось к докризисным значениям после весеннего падения, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле уровень ПКР этой категории банковских клиентов упал на 11 пунктов (до 596 баллов), но уже в мае вернулся к прежним значениям.

Объем спроса на новые кредиты и уровень одобрений не достигли докризисных значений. В июне объем поданных заявок составил 81% от мартовских значений, а доля положительных решений снизилась с 32,1% до 28,9%.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, говорить о восстановлении рынка розничного кредитования можно будет только после того, как спрос на кредиты и уровень одобрений заявок превысят мартовские показатели.