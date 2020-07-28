Ключевые фондовые индексы РФ изменились разнонаправленно по итогам торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,37% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 895,45 пункта. Индекс РТС опустился на 0,67% — до отметки 1 257,69.

Бумаги Mail.ru подорожали на 3,66%, МТС — на 0,76%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,73%, «Магнита» — на 0,21%. Котировки акций «Полюса» снизились на 3,57%, «Норильского никеля» — на 0,51%, «Газпрома» — на 0,39%, Московской биржи и «Яндекса» — на 0,26%, Сбербанка — на 0,22%.



По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, «рынок выглядит дезориентированным».

«Вторник завершается для российского фондового рынка смешанными движениями. Складывается ощущение, что инвесторы полностью утратили понимание происходящего и совершают сделки с закрытыми глазами — а вдруг повезет, — комментировала она ситуацию незадолго до закрытия торгов. — На заокеанских рынках идут легкие продажи, в нефти — небольшой минус, а золото идет на новые рекорды. Где-то здесь явно спрятан риск настолько огромный, что не заметить его невозможно».



В числе прочего Бодрова поясняла, что «индекс РТС падает на курсовой качке».

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, «индекс Мосбиржи подходит к зоне краткосрочной перекупленности, но однозначных сигналов в пользу грядущей нисходящей коррекции пока не поступает».



«Сейчас мы наблюдаем попытку закрыть кризисный гэп, который образовался еще до основного мартовского обвала рынков», — отметил, комментируя динамику индекса Мосбиржи, аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Основную поддержку фондовому рынку оказывает слабый рубль, что ограничивает дальнейший рост индикатора», — считает он.

