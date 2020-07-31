Федеральная антимонопольная служба России не поддерживает объединение договоров страхования каско и ОСАГО в один документ. Об этом, как сообщили в ведомстве, заявила в ходе организованного Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России круглого стола по совершенствованию системы ОСАГО заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Марина Пищулина.

По ее словам, антимонопольное ведомство считает целесообразным переход от страхования ответственности владельца транспортного средства к страхованию ответственности водителя. Речь идет о переходе страхования от владельца источника повышенной опасности к лицу, непосредственно причинившему ущерб.

Комментируя возможное использование международного опыта организации ОСАГО (включая комбинирование ОСАГО с каско в одном договоре), которое предложили обсудить в НИФИ Минфина, представитель ФАС отметила, что служба не поддерживает объединение договоров каско и ОСАГО в один документ. Она объяснила позицию антимонопольного органа различием этих видов страхования, в частности по объектам страхования, порядку осуществления страховых выплат, а также отсутствию стандартизированных условий страхования.

Пищулина также подчеркнула, что необходимо увеличить количество представителей, рассматривающих требования потерпевших о страховых выплатах при осуществлении ОСАГО.

«По мнению ФАС России, расширить число лиц, оказывающих услуги представительства на рынке ОСАГО, возможно за счет предоставления права оказывать эти услуги другим юридическим лицам, например аварийным комиссарам и станциям технического обслуживания автомобилей», — сказала замначальника управления контроля финрынков ФАС.

Она констатировала, что количество интернет-продаж на рынке этого вида страхования неизменно растет, а количество страховщиков сокращается.



Представитель ФАС подчеркнула, что ведомство готово обсуждать высказанные на круглом столе предложения на любом этапе реформы по совершенствованию системы ОСАГО.