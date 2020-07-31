Ассоциация российских банков считает правильной инициативу по списанию средств со «спящих» счетов из-за «разгильдяйства» клиентов. Об этом РБК заявил президент ассоциации Гарегин Тосунян.

«Когда клиенту нет дела до своего счета, когда он не отвечает на запросы банка, а банк при этом имеет обязанность обеспечивать идентификацию клиента, обслуживать карту или счет или иные какие-либо требования к клиенту есть, то не дать возможности банку осуществить операцию [по «спящему» счету] нелогично», — отметил он.

По мнению Тосуняна, после определенного срока неиспользования счета должны быть задепонированы все деньги и осуществлены обязательные платежи.

Он добавил, что ранее такая инициатива обсуждалась много раз, однако не нашла поддержки в инстанциях.

Банки предлагают списывать средства со «спящих счетов» Средства банки могли бы направлять в том числе на актуализацию данных через автоматизированные запросы клиентам и в госорганы.

В пятницу газета «Известия» сообщила, что Абсолют Банк готовит инициативу о праве банков списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и которые не выходят на связь. Издание отметило, что инициативу поддержали ЮниКредит Банк, Россельхозбанк и Росбанк.



В Абсолют Банке пояснили, что сейчас кредитная организация не может списывать средства со счета клиента, если более года не обновлялись его идентификационные данные. В итоге банки не получают деньги за обслуживание.