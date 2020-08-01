Росгосстрах Банк предложил клиентам особые условия на покупку новых автомобилей KIA и Hyundai. Оформить кредит по ставке от 9,5% можно в любом дилерском центре партнерской сети, говорится в релизе финучреждения.



В рамках программы заем выдается на срок от года до семи лет на сумму от 300 тыс. до 7 млн рублей, с первоначальным взносом от 10% стоимости автомобиля. Ограничения по цене машины отсутствуют, залог и страхование ТС обязательны.

«Сделка по автокредитованию может быть совершена в день обращения в течение часа. При этом дополнительным преимуществом для клиентов банка является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг. В РГС Банке можно оформить автокредит с учетом индивидуальных запросов и потребностей покупателей: на новые машины и авто с пробегом, с залогом или без, отечественного или иностранного производства, с отсутствием первоначального взноса, требований к автомобилю и страхованию залога, а также без подтверждения дохода», — отмечается в сообщении.