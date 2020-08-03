Российские банки отметили резкий рост портфеля ипотечных кредитов на загородное жилье — более 60% в первом полугодии, пишет «Коммерсант» . Так, Сбербанк за этот период на покупку загородной недвижимости выдал более 6 тыс. кредитов более чем на 11 млрд рублей, что выше прошлогодних показателей на 61,6% по количеству кредитов и на 61,3% по объему. В ВТБ объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 61% (до 7,2 млрд рублей), их количество — на 46% (более 2,2 тыс. объектов).

Режим самоизоляции, связанный с пандемией, привел к изменению отношения к загородной недвижимости, в частности в массовом сегменте число сделок по покупке выросло в три раза. Как отмечают эксперты, люди, которые ранее арендовали загородные дома или просто не задумывались о такой покупке, решились на подобное приобретение, в том числе с привлечением ипотеки. Рост спроса на кредиты связан и со снижением ставок по ипотеке. Согласно данным ЦБ, за год ставка опустилась с 10,3% до 7,5% годовых. Загородная ипотека на фоне ипотечных ставок на первичном рынке жилья всегда была дороже, а сейчас разброс снизился до 1—3 процентных пунктов.

В общем объеме рынка загородная ипотека занимает незначительную долю (менее 1,5%): по данным Объединенного кредитного бюро, суммарный объем выдачи ипотеки в первом полугодии превысил 1,4 трлн рублей. По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, загородной ипотекой всерьез могут заниматься только крупнейшие банки, поскольку у них больше компетенций в оценке рисков. С точки зрения затрат на содержание загородная недвижимость, как правило, дороже квартиры, поясняет она, соответственно, в условиях снижения доходов населения долгосрочный тренд пока маловероятен.