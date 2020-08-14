Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поддерживает идею создания в России специального алиментного фонда.

«Создание специального алиментного фонда предлагалось и общественностью, и госорганами, и Федеральной службой судебных приставов. Мы считаем эту тему очень актуальной, поддерживаем ее», — сказала Москалькова в пятницу на круглом столе «Права и ответственность отца». Она предложила зафиксировать в документе по итогам круглого стола, что его участники ожидают от правительства решения вопроса о создании этого фонда.

Москалькова отметила, что, согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сумма долга россиян по алиментам по итогам 2019 года составила 152 млрд рублей, при этом «на федеральном уровне достаточная поддержка родителей и их детей, столкнувшихся с трудностями при получении алиментов, до сих пор отсутствует». Она также добавила, что жалобы на невыплату алиментов составляют 70% всех обращений в аппарат уполномоченного в 2020 году.

Москалькова предложила расширить круг получателей материнского капитала Она предложила распространить действие материнского капитала на одиноких отцов-россиян, воспитывающих детей, рожденных матерями-иностранками.

Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что служба готова вернуться к обсуждению вопроса о создании алиментного фонда. Отвечая на вопросы сенаторов, он напомнил, что в 2013 году было соответствующее поручение президента, оно прорабатывалось, высказывались разные точки зрения, в том числе о том, что государство не должно подменять родителей в сфере обязанностей по воспитанию детей и создавать дополнительные возможности для неуплаты алиментов.