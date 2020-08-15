В приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность погашать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФы) компании «Сбербанк Управление активами», говорится в релизе финучреждения.

«Для этого нужно в разделе «Инвестиции и пенсии» выбрать из приобретенных вами ПИФов тот, паи которого вы хотите погасить. Далее в карточке продукта в нижней части экрана нажать на кнопку «Погасить» и следовать инструкциям. Погашение и зачисление денег на указанный счет происходит в течение четырех рабочих дней. Это связано с тем, что стоимость пая рассчитывается в конце рабочего дня после завершения торгов на российской и иностранных биржах», — отмечается в сообщении.

После этого управляющая компания передает данные регистратору, который ведет реестр владельцев паев, рассчитывает налог (НДФЛ), при необходимости продает ценные бумаги для обеспечения выплат по погашению паев и затем переводит деньги на счет клиентов, уточнили в банке.