Кредиты наличными в июле стали «рекордно дешевыми», обратили внимание в Объединенном кредитном бюро.

По предварительным данным ОКБ, банки в июле 2020 года выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными) на общую сумму 409 млрд рублей. В сравнении с июнем выдачи выросли на 11% по количеству и на 10% по объему.

При этом выдача кредитов наличным все еще не восстановилась после жесткого сокращения в карантинные месяцы: она меньше, чем в июле 2019 года, на 17% по количеству и на 2% по объему. Полная стоимость кредита при этом оказалась рекордно низкой и составила 16,1% годовых.



«Выдачи кредитов наличными пока еще не вернулись к показателям прошлого года. При этом по количеству выдач кредитование восстанавливается медленнее, чем по объему предоставленных гражданам средств. Это означает, что банки сейчас выдают кредиты преимущественно самым надежным заемщикам с высоким индивидуальным кредитным рейтингом, но на более крупные суммы, что позволяет им снизить ставки. Безусловно, полная стоимость кредита стала рекордно дешевой и в результате очередного снижения Банком России ключевой ставки», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.