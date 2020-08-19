



Стоимость розничных кредитов для новых клиентов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, пишут «Известия» , ссылаясь на исследование аналитической компании FrankRG. Организации выдают займы под 9,3%, а вклады привлекают под 3,9%. Это ощутимо больше, чем годом ранее, — разрыв был почти двукратным. Прошлый год стал одним из наиболее удачных для отрасли по показателю чистой прибыли — банки заработали в общей сложности 1,7 трлн рублей. За первую половину 2020-го чистая прибыль банков составила 630 млрд рублей, что на 70 млрд выше сопоставимого показателя прошлого года.

Сейчас в России 11 системно значимых финансовых организаций, у некоторых кредитных учреждений разрыв достигает четырехкратного размера. Сопоставлять ставки по вкладам и займам напрямую — даже в одной категории клиентов — не всегда корректно, отметил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его словам, кредит по формально более высокой ставке может оказаться дешевле: нужно анализировать не заявленный процент, а полную стоимость займа, в которую входят косвенные расходы, например, на страховку. Также статистику может искажать неоднородная структура заемщиков по суммам кредитов, отметил Матовников.

Прямой корреляции между стоимостью депозитов и кредитов нет, заявили в ЦБ. Например, из-за разницы в сроках по вкладам и займам возникает процентный риск: банк всегда боится столкнуться с падением ставок, тогда часть его депозитов может оказаться убыточной. В целом в 2020 году среднерыночная ставка по розничным кредитам сроком свыше одного года снижалась. Она сократилась на 1 процентный пункт — до 11,4% в июне по сравнению с январем, добавили в регуляторе. Ограничений на размер маржи финансовых организаций нет, уточнили в пресс-службе Банка России. С учетом всех компонентов риска и расходов прибыльность крупных банков не представляется чрезмерной. Доходность на капитал — около 13% в 2019-м и около 8% по итогам первого полугодия 2020-го, пояснили в ЦБ.

По словам экспертов, высокая банковская маржа в России — это специфическая форма квазигосударственного сбора с населения. Большая часть активов в секторе принадлежит организациям с госучастием: они зарабатывают на повышенных ставках, но значительную часть прибыли отдают в бюджет в виде дивидендов. Банки финансируют и российскую казну через покупку ОФЗ Минфина. В то же время в случае проблем они могут рассчитывать на помощь государства. Как полагают эксперты, актуальный разрыв ставок по депозитам и потребительским кредитам уже не выглядит справедливым, в особенности с учетом перехода ЦБ к мягкой политике. Кредитные организации стараются максимально стабилизировать свое положение на случай усиления кризиса, считают эксперты.