Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:07 мск повысился на 61 копейку к предыдущему закрытию и составил 73,91 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 47,4 тыс. сделок на 2,8 млрд долларов, диапазон котировок — 73,3825—74,195 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,64 рубля, увеличившись на 88 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,2 тыс. сделок на 300,6 млн евро по курсам от 86,8575 до 87,86 рубля за евро.