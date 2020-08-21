Интернет-провайдер «ОнЛайм» переходит под бренд «Ростелеком», говорится в сообщении для абонентов «Ростелекома». С переходом на новый бренд произойдет ряд изменений: постепенно сайт «ОнЛайма» будет переезжать на новый адрес — moscow.rt.ru, до полного перехода сайт onlime.ru будет продолжать свою работу; приложение «Мой ОнЛайм» изменит название на «Ростелеком — Москва» и будет обновлено в соответствии с новыми стандартами.

«Настало время, когда для нас переход «ОнЛайма» под единый бренд «Ростелеком» стал логичным. Нашей компании обновление бренда в Москве позволит транслировать свой современный подход к предоставлению услуг и качеству клиентского сервиса и даст дополнительный импульс для развития высоких технологий и конкурентных продуктов на стратегически важной территории Москвы. Для абонентов «ОнЛайма» это новые возможности и доступ абсолютно ко всем сервисам, продуктам и услугам, которые есть у федерального провайдера», — прокомментировал новацию вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» Дмитрий Ким.