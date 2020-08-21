Чистая прибыль «АльфаСтрахования» за первое полугодие 2020 года превысила 7,9 млрд рублей по ОСБУ, что в шесть раз выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в релизе страховщика.



Сборы компании за отчетный период выросли на 6% и достигли 55,2 млрд рублей. Инвестиционный доход компании за январь — июнь составил 6,6 млрд рублей.

«Сборы группы «АльфаСтрахование» за первые шесть месяцев 2020 года увеличились на 13% и превысили 85 млрд рублей. Наиболее высокими темпами росли сборы по инвестиционному и накопительному страхованию жизни — почти в два раза (до 19 млрд рублей) — за счет запуска новых эксклюзивных продуктов и возросшего интереса клиентов к инвестициям. Также среди лидеров по приросту — каско — сборы увечились на 11% до 10,4 млрд рублей, страхование имущества физлиц — на 9% до 4,4 млрд рублей, страхование имущества юрлиц — на 4,5% до 5,8 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Активы группы за отчетный период выросли на 49 млрд рублей и превысили 304,5 млрд.