Совет директоров «Совкомбанк Страхования» принял решение о созыве общего собрания акционеров и начале процедуры докапитализации компании. В конце этого — начале следующего года ее уставный капитал будет увеличен на 1 млрд рублей и достигнет 1,6 млрд.

Как уточняется в сообщении страховщика, увеличение уставного капитала будет проведено путем дополнительной эмиссии и размещения акций по закрытой подписке. На данный момент уставный капитал компании составляет 600 млн рублей.



«Увеличение уставного капитала обеспечит еще более уверенный запас платежеспособности при планирующемся росте страховых операций в соответствии с принятой стратегией компании на 2020—2022 годы, главные задачи которой — выход на федеральный уровень и значительное увеличение доли рынка», — комментирует генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи.