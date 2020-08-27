Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») «Национального Клирингового Центра» (НКЦ) в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB». Прогноз по долгосрочным РДЭ НКЦ — «стабильный», говорится в сообщении агентства.



«Fitch полагает, что внутренняя устойчивость НКЦ коррелирует с операционной средой в России и кредитоспособностью государства, поскольку компания в значительной мере подвержена влиянию российской экономики и кредитоспособность участников рынка может быть уязвима для экономического стресса. В то же время такие риски в приемлемой степени сглаживаются системой НКЦ по управлению рисками», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, основная часть активов НКЦ (82% от всех активов на конец первого полугодия 2020 года) относится к клиринговым активам, которые соотносятся с соответствующими обязательствами.

Капитализация НКЦ подкрепляется низкими риск-весами клиринговых активов при расчетах капитализации. Регулятивные требования к капиталу соблюдаются с существенным запасом при ключевом регулятивном показателе (отношении Н1цк) в 163% на конец первого полугодия 2020-го в сравнении с минимальным требованием в 100%, заключили в Fitch.

