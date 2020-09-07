Банк России установил официальные курсы валют на 8 сентября.

Курс доллара повысился на 40,87 копейки, составив 75,591 рубля (75,1823 рубля на 7 сентября). Курс евро вырос на 43,87 копейки, до 89,4771 рубля (с 89,0384 рубля на 7 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:34 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,76 рубля (плюс 33 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:33 мск стоил 89,64 рубля (плюс 41 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 75,44 до 75,8 рубля за доллар и от 89,23 до 89,7 рубля за евро.